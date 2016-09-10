"Арсенал" вырвал победу у "Саутгемптона", "Тоттенхэм" разгромил "Стоук Сити"

"Арсенал" в домашнем матче 4-го тура чемпионата Англии победил "Саутгемптон" – 2:1. Решающий гол в компенсированное время второго тайма с пенальти забил полузащитник Санти Касорла.

В параллельной встрече "Тоттенхэм" в гостях разгромил "Стоук Сити" – 4:0. В этой встрече дублем отметился корейский нападающий Сон Хын Мин. Напомним, что "Тоттенхэм" является соперником ЦСКА по групповому турниру Лиги чемпионов.

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4-й тур

"Арсенал" – "Саутгемптон" – 2:1 (1:1)

Голы: Чех, 18 - в свои ворота (0:1). Косьельни, 29 (1:1). Касорла, 90+4 - с пенальти (2:1).

"Арсенал": Чех, Монреаль, Мустафи, Косьельни, Бельерин, Касорла, Езил, Кокелен, Окслейд-Чемберлен (Санчес, 62), Уолкотт (Ивоби, 75), Лукас (Жиру, 62).

"Саутгемптон": Форстер, Бертранд, Седрик Суариш, ван Дейк, Жозе Фонти, Дэйвис, Тадич (Уорд-Проуз, 80), Ромеу, Класи (Хейбьерг, 64), Редмонд, Родригес (Лонг, 46).

Предупреждения: Монреаль, 16. Касорла, 26. Форстер, 54. Хейбьерг, 86. Жозе Фонти, 90+1. Бертранд, 90+4. ван Дейк, 90+4.

Судья: Мэдли.

10 сентября. Лондон. Emirates Stadium.

"Стоук Сити" – "Тоттенхэм" – 0:4 (0:1)

Голы: Сон Хын Мин, 41 (0:1). Сон Хын Мин, 56 (0:2). Алли, 59 (0:3). Кейн, 70 (0:4).

"Стоук Сити": Гивен, Шоукросс, Питерс, Мартинс Инди, Кэмерон, Уилан (Кркич, 67), Аллен, Имбула (Адам, 71), Арнаутович, Уолтерс, Бони.

"Тоттенхэм": Ллорис, Фертонген, Алдервейрелд, Уокер, Дэйвис, Ваньяма (Ламела, 55), Эриксен (Сиссоко, 78), Дайер, Алли, Сон Хын Мин, Кейн (Янссен, 73).

Предупреждения: Уилан, 7. Арнаутович, 34. Ваньяма, 45+1. Сиссоко, 90. Адам, 90+1.

Судья: Тэйлор.

10 сентября. Стоук-он-Трент. Brittania Stadium.