"Арсенал" вырвал ничью у "Вулверхэмптона" благодаря голу Мхитаряна

"Арсенал" и "Вулверхэмптон" сыграли вничью в матче 12-го тура чемпионата Англии (1:1). В составе "волков" голом отметился форвард Иван Кавалейру, у "канониров" отличился хавбек Генрих Мхитарян.

"Арсенал" занимает 5-е место в турнирной таблице, имея в активе 24 очка. "Вулверхэмптон" с 16 баллами располагается на 11 строчке.

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12-й тур

"Арсенал" - "Вулверхэмптон Уондерерс" - 1:1 (0:1)

Голы: Иван Кавалейру, 13 (0:1). Мхитарян, 86 (1:1).

"Арсенал": Лено, Мустафи, Колашинац (Мхитарян, 76), Бельерин, Холдинг, Езил (Рэмси, 75), Джака, Торрейра, Ляказетт, Обамеянг, Ивоби (Гендузи, 46).

"Вулверхэмптон Уондерерс": Руй Патрисиу, Боли, Доэрти, Беннетт, Хонни Кастро, Коади, Жоау Моутинью, Невеш, Хименес (Гиббс-Уайт, 85), Иван Кавалейру (Жота, 61), Элдер Кошта (Траоре, 75).

Предупреждения: Езил, 69. Доэрти, 71. Элдер Кошта, 74. Бельерин, 78.

Судья: Аттуэлл.

11 ноября. Лондон. Стадион "Эмирейтс".

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