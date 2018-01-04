"Арсенал" вырвал ничью у "Челси" на 92-й минуте встречи

Матч 22-го тура чемпионата Англии "Арсенал" – "Челси" завершился со счетом 2:2. К компенсированному ко второму тайму времени команды подошли при счете 2:1 в пользу гостей, однако точный удар защитника "канониров" Эктора Бельерина на 92-й минуте позволил коллективу Арсена Венгера добыть ничейный результат.

"Синие" упустили возможность опередить "Манчестер Юнайтед" в турнирной таблице и остались на третьей строчке. "Арсенал" занимает шестое место.

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22-й тур

"Арсенал" - "Челси" - 2:2 (0:0)

Голы: Уилшир, 63 (1:0). Азар, 67 - с пенальти (1:1). Алонсо, 84 (1:2). Бельерин, 90+2 (2:2).

"Арсенал": Чех, Чемберс (Уолкотт, 88), Холдинг, Мустафи, Бельерин, Джака, Уилшир, Езил, Санчес, Мэйтланд-Найлс, Ляказетт (Уэлбек, 80).

"Челси": Куртуа, Аспиликуэта, Кристенсен, Кэйхилл, Мозес (Дзаппакоста, 56), Фабрегас (Дринкуотер, 71), Канте, Бакайоко, Азар (Виллиан, 82), Алонсо, Мората.

Предупреждения: Уилшир, 31. Фабрегас, 43. Холдинг, 53. Езил, 67. Куртуа, 89.

Судья: Тэйлор.

3 января. Лондон. Стадион Emirates Stadium.

Трансляция матча "Арсенал" - "Челси" //

Турнирная таблица чемпионата Англии – здесь