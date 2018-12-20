"Арсенал" вычислил хулигана, бросившего бутылку в Деле Алли

Лондонский "Арсенал" заявил, что болельщик, бросивший бутылку в полузащитника "Тоттенхэма" Деле Алли, опознан, благодаря системе видеонаблюдения.

- Такому поведению нет места на "Эмирейтс". После изучения видеозаписей, на которых болельщик покидает стадион после своего проступка, мы смогли определить его внешность. В данный момент клуб вместе с полицией продолжает проведение расследования и нацелен на задержание виновника.



Мы не несем ответственности за этого человека, но приносим извинения Деле Алли и всем в клубе "Тоттенхэм Хотспур" за этот инцидент. "Арсенал" не приемлет антисоциального, дискриминационного или жестокого поведения. Провинившийся болельщик получит длительную дисквалификацию и наказание от полиции согласно закону, - написано в клубном заявлении.

Матч 1/4 финала Кубка английской лиги "Арсенал" - "Тоттенхэм" завершился со счетом 2:0 в пользу "шпор". Игрок гостей Деле Алли забил второй гол гостей на 59-й минуте, после чего ему в голову прилетела бутылка, брошенная болельщиком "Арсенала".