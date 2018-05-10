"Арсенал" впервые за 34 года пропустил больше 50 мячей в чемпионате Англии

"Арсенал" в перенесенном матче 31-го тура чемпионата Англии проиграл "Лестеру". Встреча завершилась со счетом 1:3 - второй и третий мячи стали для "канониров" 50-м и 51-м, пропущенными в этом розыгрыше премьер-лиги.

Как отмечает Opta, "Арсенал" не пропускал больше 50 мячей с сезона-1983/84. 34 года назад "канониры" пропустили 60 голов. В том сезоне, как и в текущем, команда заняла 6-е место в турнирной таблице.