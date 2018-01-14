18:35 | Футбол — Англия

"Арсенал" впервые в истории проиграл "Борнмуту"

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"Арсенал" проиграл "Борнмуту" (1:2) в матче 23-го тура чемпионата Англии. "Канониры" вели со счетом 1:0 после гола Эктора Бельерина, но затем пропустили два мяча за 4 минуты в составе "вишен" отличились Каллум Уилсон и Джордон Айб.

Это поражение стала для "Арсенала" первым в истории противостояния с "Борнмутом". В шести предыдущих встречах лондонцы одержали пять побед, один раз сыграв вничью.

Отметим, что в заявку "канониров" на эту игру не вошли Месут Езил и Алексис Санчес. Немецкий хавбек и чилийский форвард, скорее всего, покинут команду летом - их контракты рассчитаны до 30 июня 2018 года.

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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Ботаникум

"Незаменимому" не первый год как пора!

19:31

pustot+

Арсен. Пора..

19:30

Bossonn

По моему кому то пора....

19:14