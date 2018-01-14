"Арсенал" впервые в истории проиграл "Борнмуту"

"Арсенал" проиграл "Борнмуту" (1:2) в матче 23-го тура чемпионата Англии. "Канониры" вели со счетом 1:0 после гола Эктора Бельерина, но затем пропустили два мяча за 4 минуты в составе "вишен" отличились Каллум Уилсон и Джордон Айб.

Это поражение стала для "Арсенала" первым в истории противостояния с "Борнмутом". В шести предыдущих встречах лондонцы одержали пять побед, один раз сыграв вничью.

Отметим, что в заявку "канониров" на эту игру не вошли Месут Езил и Алексис Санчес. Немецкий хавбек и чилийский форвард, скорее всего, покинут команду летом - их контракты рассчитаны до 30 июня 2018 года.