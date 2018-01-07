21:15 | Футбол — Англия

"Арсенал" впервые при Венгере выбыл из розыгрыша Кубка Англии в 1/32 финала

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"Арсенал", уступивший "Ноттингем Форест" (2:4) в 1/32 финала Кубка Англии, впервые выбыл из розыгрыша на данной стадии турнира под руководством Арсена Венгера.

В последний раз "канониры" не смогли выйти в 1/16 финала в 1996 году, уступив "Шеффилд Юнайтед".

Напомним, что в 1996 году до назначения Арсена Венгера команду возглавляли три тренера – Брюс Риох, Стюарт Хьюстон и Пэт Райс.

"Ноттингем Форест" в меньшинстве выбил "Арсенал" из Кубка Англии

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