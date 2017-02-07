"Арсенал" видит в Агуэро замену Санчесу

"Арсенал" после окончания сезона попытается подписать нападающего "Манчестер Сити" Серхио Агуэро. Как сообщает Corriere dello Sport, "канониры" рассматривают аргентинца в качестве потенциальной замены Алексиса Санчеса, если тот решит уйти из команды. Ранее появлялись слухи об интересе к Агуэро со стороны "Реала", "Челси" и "Интера".

Аргентинец может потерять место в основном составе "горожан" с приходом бразильца Габриэла Жезуса, который забил три мяча в первых двух матчах премьер-лиги.