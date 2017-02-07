19:49 7 февраля | ФУТБОЛ — Англия

"Арсенал" видит в Агуэро замену Санчесу

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"Арсенал" после окончания сезона попытается подписать нападающего "Манчестер Сити" Серхио Агуэро. Как сообщает Corriere dello Sport, "канониры" рассматривают аргентинца в качестве потенциальной замены Алексиса Санчеса, если тот решит уйти из команды. Ранее появлялись слухи об интересе к Агуэро со стороны "Реала", "Челси" и "Интера".

Аргентинец может потерять место в основном составе "горожан" с приходом бразильца Габриэла Жезуса, который забил три мяча в первых двух матчах премьер-лиги.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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shpasic

какой им Агуэро? их уровень - это Шамах, Бендтнер и Аршавин, в лучшем случае)

21:11 7 февраля

sars882

они бы дополняли друг друга хорошо

20:56 7 февраля

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