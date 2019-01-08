"Арсенал" в 1/16 финала Кубка Англии сыграет с "МЮ"

Состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Англии. Центральным матчем этой стадии станет игра "Арсенала" и "Манчестер Юнайтед" в Лондоне.

Кубок Англии

1/16 финала

Жеребьевка

"Арсенал" – "Манчестер Юнайтед"

"Манчестер Сити" – "Бернли"

"Кристал Пэлас" – "Тоттенхэм"

"Челси" – "Шеффилд Уэнсдей"/"Лутон"

"АФК Уимблдон" – "Вест Хэм"

"Шрусбери"/"Стоук Сити" – "Вулверхэмптон"

"Миллуолл" – Эвертон"

"Брайтон" – "Вест Бромвич"

"Бристоль Сити" – Болтон

"Аккрингтон" – "Дерби Каунти"/"Саутгемптон"

"Ньюкасл"/"Блэкберн" – Уотфорд"

"Донкастер" – "Олдхэм"

"Мидлсбро" – Ньюпорт

"Барнет" – "Брентфорд"

"Портсмут" – "Куинз Парк Рейнджерс"

"Суонси" – "Джиллингем"

Базовый день 1/16 финала - 26 января. В случае ничьей состоится переигровка на поле гостей.