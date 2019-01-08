"Арсенал" в 1/16 финала Кубка Англии сыграет с "МЮ"

Состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Англии. Центральным матчем этой стадии станет игра "Арсенала" и "Манчестер Юнайтед" в Лондоне.
Кубок Англии
1/16 финала
Жеребьевка
"Арсенал" – "Манчестер Юнайтед"
"Манчестер Сити" – "Бернли"
"Кристал Пэлас" – "Тоттенхэм"
"Челси" – "Шеффилд Уэнсдей"/"Лутон"
"АФК Уимблдон" – "Вест Хэм"
"Шрусбери"/"Стоук Сити" – "Вулверхэмптон"
"Миллуолл" – Эвертон"
"Брайтон" – "Вест Бромвич"
"Бристоль Сити" – Болтон
"Аккрингтон" – "Дерби Каунти"/"Саутгемптон"
"Ньюкасл"/"Блэкберн" – Уотфорд"
"Донкастер" – "Олдхэм"
"Мидлсбро" – Ньюпорт
"Барнет" – "Брентфорд"
"Портсмут" – "Куинз Парк Рейнджерс"
"Суонси" – "Джиллингем"
Базовый день 1/16 финала - 26 января. В случае ничьей состоится переигровка на поле гостей.
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/cup/2018-2019/32/