"Арсенал" уступил "Уотфорду", "Лестер" проиграл "Бернли"

В матче 23-го тура чемпионата Англии "Уотфорд" на выезде одолел "Арсенал" – 2:1. Победным стал мяч Троя Дини. Это поражение позволило "Тоттенхэму" догнать "канониров" по набранным очкам. "Шершни" поднялись на 13-ю строчку. Отметим, что за "Уотфорд" в этой встрече дебютировал Мбей Ньянг, арендованный у "Милана".
В другом поединке "Лестер" в гостях уступил "Бернли" (0:1). Единственный гол забил Сэм Воукс. Экс-форвард ЦСКА Ахмед Муса вышел у "лис" на замену на 67-й минуте. Действующие чемпионы идут на 16-й позиции в таблице, "Бернли" – девятый.
"Кристал Пэлас" обыграл "Борнмут" – 2:0. По голу забили Скотт Данн и Кристиан Бентеке. "Орлы" поднялись на 18-е место.
Чемпионат Англии
Премьер-лига
23-й тур
"Арсенал" – "Уотфорд" – 1:2 (0:2)
Голы: Кабуль, 10 (0:1). Дини, 13 (0:2). Ивоби, 58 (1:2).
"Арсенал": Чех, Монреаль, Мустафи, Косьельни, Габриэл Паулиста, Езил, Рэмси (Окслейд-Чемберлен, 20), Кокелен (Лукас, 67), Ивоби, Санчес, Жиру (Уолкотт, 46).
"Уотфорд": Гомес, Кабуль, Предль, Бритос, Янмат, Каткарт, Бехрами (Дукуре, 63), Капуэ, Клеверли, Дини (Окака Чука, 85), Ньянг (Саксесс, 70).
Предупреждения: Габриэл Паулиста, 21. Монреаль, 25. Предль, 66. Санчес, 86. Окака Чука, 88. Клеверли, 90+2.
Судья: Марринер.
31 января. Лондон. Стадион "Эмирейтс".
"Бернли" – "Лестер" – 1:0 (0:0)
Гол: Воукс, 87.
"Бернли": Хитон, Ми, Уорд, Лоутон, Кин, Бартон, Дефур (Арфилд, 34), Бойд, Хендрик (Тарковски, 89), Барнс (Воукс, 79), А.Грэй.
"Лестер": Шмейхель, Хут, Фукс, Симпсон, Морган, Олбрайтон (Окадзаки, 77), Махрез, Дринкуотер, Д.Грэй (Муса, 67), Ндиди, Варди.
Предупреждение: Лоутон, 43.
Судья: Дин.
31 января. Бернли. Стадион "Терф Мур".
"Борнмут" – "Кристал Пэлас" – 0:2 (0:0)
Голы: Данн, 46 (0:1). Бентеке, 90+2 (0:2).
"Борнмут": Боруц, А.Смит, Б.Смит (Артер, 68), Кук, Фрэнсис, Уилшир, Станислас (Айб, 61), Сермен, Фрэйзер, Кинг, Афобе (Уилсон, 61).
"Кристал Пэлас": Хеннесси, Томкинс, Данн, ван Анхолт, Уорд, Дилейни, Кабай (Ледли, 76), Макартур (Таунсенд, 75), Заа, Панчеон (Фламини, 90+3), Бентеке.
Предупреждения: Уорд, 53. Таунсенд, 85. Дилейни, 90. Бентеке, 90+3.
Судья: Мосс.
31 января. Борнмут. Стадион Vitality Stadium (Dean Court).
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/england/premier/2016-2017/
super_bear
А никто чудес от Лестера и не ждал. Ясно,что в прошлом сезоне они прыгнули выше головы. В этом году они борются на 3-4 фронтах и это сказывается. И теперь,в премьер-лиги,на чемпиона настраиваются соответствующем образом.
10:43 1 февраля
sergey.v1968
А Арсенал заразился, что ли, синдромом венгера? Тот постоянно ноет и с умным лицом или жалуется на судей, или бодается с ними. Весь первый тайм каждый свисток судьи сопровождался возмущением минимум двух (ДВУХ) игроком Арса. Вот во втором на 15 минут прекратили - и забили. А потом опять - особенно косельни. Ну, я не расстроен "успехами" Арсенала, это проблемы его болел
10:13 1 февраля
sergey.v1968
собственно, о том, что Лестер и Варди - ни о чём, калифы не на час - на 5 минут, - я говорил почти год назад. И утверждал, что Варди забьёт менее 10 за следующий (текущий теперь) сезон. Но я не уверен, что те, кто "сдетствазалестер" в минувшем году со мной спорили, найдут в себе мужество прийти на форум и не то чтобы извиниться - просто признать свою неправоту. А Лестер - такой Лестер: 14/15 - навылет стояли, спуртовали во второй половине - спаслись; 15/16 - не в последнюю очередь благодаря судьям - повторили рекорд, став второй командой АПЛ, которая, находясь на последнем месте в некоем сезоне, смогла выиграть следующий. Второй рекорд установлен уже единолично: чемпион никогда так слабо не стартовал и не набирал так мало очков в сезоне (причём в каждом туре этот рекорд подтверждается). Есть подозрения, что будет и третий рекорд: вылет чемпиона на следующий сезон. Там как раз и календарь благоприятен - в феврале игры с МЮ и Ливером
10:11 1 февраля
Очень плохой мальчик
Сдулся Лестер,команда-однодневка. Варди пора возвращаться в четвертый дивизион.
04:26 1 февраля
shpasic
ахахаха! Венгеришка!)))
00:50 1 февраля