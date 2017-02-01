"Арсенал" уступил "Уотфорду", "Лестер" проиграл "Бернли"

В матче 23-го тура чемпионата Англии "Уотфорд" на выезде одолел "Арсенал" – 2:1. Победным стал мяч Троя Дини. Это поражение позволило "Тоттенхэму" догнать "канониров" по набранным очкам. "Шершни" поднялись на 13-ю строчку. Отметим, что за "Уотфорд" в этой встрече дебютировал Мбей Ньянг, арендованный у "Милана".

В другом поединке "Лестер" в гостях уступил "Бернли" (0:1). Единственный гол забил Сэм Воукс. Экс-форвард ЦСКА Ахмед Муса вышел у "лис" на замену на 67-й минуте. Действующие чемпионы идут на 16-й позиции в таблице, "Бернли" – девятый.

"Кристал Пэлас" обыграл "Борнмут" – 2:0. По голу забили Скотт Данн и Кристиан Бентеке. "Орлы" поднялись на 18-е место.

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23-й тур

"Арсенал" – "Уотфорд" – 1:2 (0:2)

Голы: Кабуль, 10 (0:1). Дини, 13 (0:2). Ивоби, 58 (1:2).

"Арсенал": Чех, Монреаль, Мустафи, Косьельни, Габриэл Паулиста, Езил, Рэмси (Окслейд-Чемберлен, 20), Кокелен (Лукас, 67), Ивоби, Санчес, Жиру (Уолкотт, 46).

"Уотфорд": Гомес, Кабуль, Предль, Бритос, Янмат, Каткарт, Бехрами (Дукуре, 63), Капуэ, Клеверли, Дини (Окака Чука, 85), Ньянг (Саксесс, 70).

Предупреждения: Габриэл Паулиста, 21. Монреаль, 25. Предль, 66. Санчес, 86. Окака Чука, 88. Клеверли, 90+2.

Судья: Марринер.

31 января. Лондон. Стадион "Эмирейтс".

"Бернли" – "Лестер" – 1:0 (0:0)

Гол: Воукс, 87.

"Бернли": Хитон, Ми, Уорд, Лоутон, Кин, Бартон, Дефур (Арфилд, 34), Бойд, Хендрик (Тарковски, 89), Барнс (Воукс, 79), А.Грэй.

"Лестер": Шмейхель, Хут, Фукс, Симпсон, Морган, Олбрайтон (Окадзаки, 77), Махрез, Дринкуотер, Д.Грэй (Муса, 67), Ндиди, Варди.

Предупреждение: Лоутон, 43.

Судья: Дин.

31 января. Бернли. Стадион "Терф Мур".

"Борнмут" – "Кристал Пэлас" – 0:2 (0:0)

Голы: Данн, 46 (0:1). Бентеке, 90+2 (0:2).

"Борнмут": Боруц, А.Смит, Б.Смит (Артер, 68), Кук, Фрэнсис, Уилшир, Станислас (Айб, 61), Сермен, Фрэйзер, Кинг, Афобе (Уилсон, 61).

"Кристал Пэлас": Хеннесси, Томкинс, Данн, ван Анхолт, Уорд, Дилейни, Кабай (Ледли, 76), Макартур (Таунсенд, 75), Заа, Панчеон (Фламини, 90+3), Бентеке.

Предупреждения: Уорд, 53. Таунсенд, 85. Дилейни, 90. Бентеке, 90+3.

Судья: Мосс.

31 января. Борнмут. Стадион Vitality Stadium (Dean Court).