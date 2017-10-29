"Арсенал" установил рекорд продолжительности победной серии на "Эмирейтс"

"Арсенал", обыграв "Суонси" (2:1) в матче 10-го тура чемпионата Англии, установил рекорд продолжительности победной серии во всех турнирах на домашнем стадионе, сообщает Твиттер премьер-лиги. Победа над валлийской командой стала для "канониров" 13-й подряд на "Эмирейтс", что является рекордом на арене, открытой в 2006 году.

Отметим, что матч против "Суонси" также стал 800-м для главного тренера лондонцев Арсена Венгера в премьер-лиге.

После 10 туров "Арсенал" занимает 5-е место в турнирной таблице, набрав 19 очков. Отставание от идущего первым "Манчестер Сити" составляет 9 баллов.