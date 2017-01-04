"Арсенал" ушел от поражения в матче с "Борнмутом", уступая 0:3

"Арсенал" сыграл вничью в матче 20-го тура чемпионата Англии против "Борнмута". К середине второго тайма лондонцы проигрывали со счетом 0:3, но смогли уйти от поражения. Главным героем встречи стал Оливье Жиру - он отдал голевые передачи на Алексиса Санчеса и Лукаса Переса, а в добавленное время забил сам.

"Арсенал", потеряв очки, упустил возможность обогнать "Манчестер Сити" и остался на четвертом месте.

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20-й тур

"Борнмут" - "Арсенал" - 3:3 (2:0)

Голы: Дэниэлс, 16 (1:0). Уилсон, 20 - с пенальти (2:0). Фрэйзер, 58 (3:0). Санчес, 70 (3:1). Лукас, 75 (3:2). Жиру, 90+2 (3:3).

"Борнмут": Боруц, Аке, Дэниэлс, Кук, Фрэнсис, Гослинг, Станислас, Фрэйзер (А.Смит, 68), Артер, Кинг (Сермен, 63), Уилсон (Б.Смит, 90+1).

"Арсенал": Чех, Монреаль, Мустафи, Косьельни (Габриэл Паулиста, 64), Бельерин, Рэмси, Кокелен (Окслейд-Чемберлен, 28), Джака, Ивоби (Лукас, 63), Санчес, Жиру.

Предупреждения: Бельерин, 32. Кук, 44. Рэмси, 45+3. Мустафи, 80. Боруц, 86. Артер, 90+7.

Удаление: Фрэнсис, 82.

Судья: Оливер.