"Арсенал" сыграл вничью с "Брайтоном"

"Арсенал" и "Брайтон" сыграли вничью в матче 19-го тура чемпионата Англии (1:1). Голом в составе "канониров" отметился форвард Пьер-Эмерик Обамеянг, у хозяев поля отличился нападающий Юрген Локадиа.
"Арсенал" набрал 38 очков и расположился на 4-м месте. "Брайтон" с 22 баллами занимает 13-ю строчку.
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19-й тур
"Брайтон & Хоув" - "Арсенал" - 1:1 (1:1)
Голы: Обамеянг, 7 (0:1). Локадиа, 35 (1:1).
"Брайтон & Хоув": Райан, Балогун, Даффи, Монтойя, Бернарду, Гросс, Преппер, Стивенс, Марч, Локадиа (Кноккарт, 86), Маррей (Андоне, 79).
"Арсенал": Лено, Лихтштайнер, Папастатопулос, Косьельни (Мэйтланд-Найлс, 70), Колашинац, Езил (Ивоби, 46), Джака, Торрейра, Гендузи, Ляказетт (Рэмси, 61), Обамеянг.
Предупреждения: Монтойя, 45+2. Маррей, 58. Колашинац, 82.
Судья: Тэйлор.
26 декабря. Брайтон. Стадион "Falmer Stadium".