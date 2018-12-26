"Арсенал" сыграл вничью с "Брайтоном"

"Арсенал" и "Брайтон" сыграли вничью в матче 19-го тура чемпионата Англии (1:1). Голом в составе "канониров" отметился форвард Пьер-Эмерик Обамеянг, у хозяев поля отличился нападающий Юрген Локадиа.

"Арсенал" набрал 38 очков и расположился на 4-м месте. "Брайтон" с 22 баллами занимает 13-ю строчку.

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19-й тур

"Брайтон & Хоув" - "Арсенал" - 1:1 (1:1)

Голы: Обамеянг, 7 (0:1). Локадиа, 35 (1:1).

"Брайтон & Хоув": Райан, Балогун, Даффи, Монтойя, Бернарду, Гросс, Преппер, Стивенс, Марч, Локадиа (Кноккарт, 86), Маррей (Андоне, 79).

"Арсенал": Лено, Лихтштайнер, Папастатопулос, Косьельни (Мэйтланд-Найлс, 70), Колашинац, Езил (Ивоби, 46), Джака, Торрейра, Гендузи, Ляказетт (Рэмси, 61), Обамеянг.

Предупреждения: Монтойя, 45+2. Маррей, 58. Колашинац, 82.

Судья: Тэйлор.

26 декабря. Брайтон. Стадион "Falmer Stadium".

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