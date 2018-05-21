"Арсенал" сообщил об уходе Касорлы

Полузащитник Санти Касорла покидает "Арсенал", сообщает официальный сайт клуба.

Футболист перешел в команду из "Малаги" в 2012 году. Он провел 180 матчей во всех турнирах и забил 29 мячей. В прошедшем сезоне он ни разу не сыграл из-за травмы. Его контракт с клубом истекает 30 июня нынешнего года.

Ранее сообщалось, что 33-летний испанец будет тренироваться с "Вильярреалом" летом и может подписать контракт на один год.