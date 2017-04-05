"Арсенал" разгромил "Вест Хэм"

"Арсенал" уверенно обыграл "Вест Хэм" (3:0) в матче 31-го тура чемпионата Англии. Отметим, что в составе "Канониров" ворота защищал третий вратарь команлы Эмилиано Мартинес. Голами отметились Месут Езил, Тео Уолкотт и Оливье Жиру. Благодаря этой победе "Арсенал" обогнал "Манчестер Юнайтед" в турнирной таблице и поднялся на пятое место.

"Саутгемптон" одержал волевую победу над "Кристал Пэлас" (3:1). Хозяева поля на время поднялись на 9-е место в таблице, "Пэлас" идет на 16-й строчке.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

31-й тур

"Арсенал" – "Вест Хэм" – 3:0 (0:0)

Голы: Езил, 58 (1:0). Уолкотт, 68 (2:0). Жиру, 83 (3:0).

"Арсенал": Мартинес, Монреаль, Мустафи, Габриэл Паулиста, Бельерин, Езил, Джака, Эль-Ненни (Рэмси, 81), Уолкотт (Окслейд-Чемберлен, 81), Санчес, Уэлбек (Жиру, 75).

"Вест Хэм": Рэндолф, Коллинс, Жозе Фонти, Бирам, Масуаку, Нобл (Фернандес, 81), Айю, Куяте, Антонио (Снодграсс, 46), Ланцини, Кэрролл (Сако, 64).

Предупреждения: Бельерин, 18. Ланцини, 40. Мустафи, 62. Бирам, 77.

Судья: Аткинсон.

5 апреля. Лондон. Стадион Emirates Stadium.

"Саутгемптон" – "Кристал Пэлас" – 3:1 (1:1)

Голы: Бентеке, 31 (0:1). Редмонд, 45 (1:1). Йосида, 84 (2:1). Уорд-Проуз, 85 (3:1).

"Саутгемптон": Форстер, Седрик Суариш, Йосида, Стивенс, Дэйвис (Хейбьерг, 87), Тадич, Ромеу, Редмонд (Родригес, 90), Уорд-Проуз, Лонг, Маккуин.

"Кристал Пэлас": Хеннесси, М.Сако, Келли, Уорд, Шлупп (Дилейни, 58), Кабай (Б.Сако, 46), Таунсенд, Заа, Панчеон, Миливоевич (Фламини, 88), Бентеке.

Предупреждения: Ромеу, 71. Седрик Суариш, 79. Бентеке, 90.

Судья: Ист.

5 апреля. Саутгемптон. Стадион St Mary's Stadium.