"Арсенал" разгромил "Суонси"

"Арсенал" в гостевом матче 21-го тура чемпионата Англии победил "Суонси" - 4:0. Отметим, что два из четырех мячей были автоголами.

В других встречах "Халл Сити" дома обыграл "Борнмут", а "Стоук Сити" на выезде с таким же счетом взял верх над "Сандерлендом".

Чемпионат Англии

Премьер-лига

21-й тур

"Суонси" - "Арсенал" - 0:4 (0:1)

Голы: Жиру, 37 (0:1). Корк, 54 - в свои ворота (0:2). Нотон, 67 - в свои ворота (0:3). Санчес, 73 (0:4).

"Суонси": Фабяньски, Нотон, Фернандес, Кингсли, Моусон, Раутледж, Дайер (Фер, 55), Сигурдссон, Корк (Борха Бастон, 70), Ки Сон Ен, Льоренте (Макберни, 70).

"Арсенал": Чех, Монреаль, Мустафи, Косьельни, Габриэл Паулиста, Езил (Лукас, 80), Рэмси, Джака, Ивоби, Санчес (Уэлбек, 79), Жиру (Окслейд-Чемберлен, 60).

Предупреждения: Ки Сон Ен, 44. Фер, 78.

Судья: Джоунс.

14 января. Суонси. Liberty Stadium.

"Халл Сити" - "Борнмут" - 3:1 (1:1)

Голы: Станислас, 3 - с пенальти (0:1). Эрнандес, 32 (1:1). Эрнандес, 50 (2:1). Мингс, 62 - в свои ворота (3:1).

"Халл Сити": Якупович, Доусон, Дэйвис, Робертсон, Магуайр, Хаддлстоун, Снодграсс (Эвандру, 76), Мэйсон (Ливермор, 86), Клукас, Эрнандес (Ньясс, 83), Диоманде.

"Борнмут": Боруц, Смит, Дэниэлс, Кук, Мингс, Уилшир, Станислас (Пью, 69), Сермен, Фрэйзер (Кинг, 55), Артер, Афобе (Уилсон, 54).

Предупреждение: Смит, 60.

Судья: Аткинсон.

14 января. Халл. KCOM Stadium.

"Сандерленд" - "Стоук Сити" - 1:3 (1:3)

Голы: Арнаутович, 15 (0:1). Арнаутович, 22 (0:2). Крауч, 34 (0:3). Дефо, 40 (1:3).

"Сандерленд": Манноне, О`Ши, ван Анхолт, Джилободжи, Денайер, Лав, Ларссон, Родуэлл, Янузай, Дефо, Борини.

"Стоук Сити": Грант, Джонсон, Шоукросс, Питерс, Мартинс Инди, Адам (Афеллай, 68), Уилан, Шачири (Нгой, 89), Аллен, Крауч, Арнаутович.

Предупреждения: Адам, 56. Джилободжи, 62. ван Анхолт, 73. Янузай, 90+5.

Судья: Дин.

14 января. Сандерленд. Stadium of Light.