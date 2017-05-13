"Арсенал" разгромил "Стоук Сити", Жиру оформил дубль

В матче 37-го тура чемпионата Англии "Стоук Сити" на своем поле крупно уступил "Арсеналу" – 1:4. Дубль оформил Оливье Жиру, еще по голу у "канониров" забили Месут Езил и Алексис Санчес. У хозяев единственный мяч записал на свой счет Питер Крауч.

"Арсенал" занимает пятое место в таблице премьер-лиги, на одно очко отставая от идущего четвертым "Ливерпуля". "Стоук Сити" находится на 13-й строчке.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

37-й тур

"Стоук Сити" – "Арсенал" – 1:4 (0:1)

Голы: Жиру, 42 (0:1). Езил, 55 (0:2). Крауч, 67 (1:2). Санчес, 76 (1). Жиру, 80 (1:4).

"Стоук Сити": Батленд, Джонсон, Шоукросс, Питерс, Мартинс Инди, Кэмерон, Уилан, Шачири, Аллен (Крауч, 60), Арнаутович (Собхи, 81), Диуф (Бераино, 61).

"Арсенал": Чех, Монреаль, Мустафи, Косьельни, Бельерин, Холдинг, Езил (Уэлбек, 83), Кокелен, Джака, Санчес (Рэмси, 77), Жиру (Уолкотт, 84).

Предупреждения: Мустафи, 28. Холдинг, 78. Крауч, 89.

Судья: Дин.

13 мая. Стоук-он-Трент. Стадион Bet365 Stadium.