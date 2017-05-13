"Арсенал" разгромил "Стоук Сити", Жиру оформил дубль

В матче 37-го тура чемпионата Англии "Стоук Сити" на своем поле крупно уступил "Арсеналу" – 1:4. Дубль оформил Оливье Жиру, еще по голу у "канониров" забили Месут Езил и Алексис Санчес. У хозяев единственный мяч записал на свой счет Питер Крауч.
"Арсенал" занимает пятое место в таблице премьер-лиги, на одно очко отставая от идущего четвертым "Ливерпуля". "Стоук Сити" находится на 13-й строчке.
Чемпионат Англии
Премьер-лига
37-й тур
"Стоук Сити" – "Арсенал" – 1:4 (0:1)
Голы: Жиру, 42 (0:1). Езил, 55 (0:2). Крауч, 67 (1:2). Санчес, 76 (1). Жиру, 80 (1:4).
"Стоук Сити": Батленд, Джонсон, Шоукросс, Питерс, Мартинс Инди, Кэмерон, Уилан, Шачири, Аллен (Крауч, 60), Арнаутович (Собхи, 81), Диуф (Бераино, 61).
"Арсенал": Чех, Монреаль, Мустафи, Косьельни, Бельерин, Холдинг, Езил (Уэлбек, 83), Кокелен, Джака, Санчес (Рэмси, 77), Жиру (Уолкотт, 84).
Предупреждения: Мустафи, 28. Холдинг, 78. Крауч, 89.
Судья: Дин.
13 мая. Стоук-он-Трент. Стадион Bet365 Stadium.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/england/premier/2016-2017/