"Арсенал" разгромил "Сандерленд" и вышел на первое место

В матче 10-го тура чемпионата Англии "Арсенал" на выезде нанес крупное поражение "Сандерленду" – 4:1. По дублю оформили Алексис Санчес и Оливье Жиру. Единственный гол в составе "черных котов" с пенальти забил Джермейн Дефо.

Этот успех позволил "канонирам" временно единолично возглавить турнирную таблицу. Правда, у "Манчестер Сити" и "Ливерпуля" есть еще по игре в запасе.

"Сандерленд" по-прежнему не одержал ни одной победы в премьер-лиге и занимает последнюю строчку.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

10-й тур

"Сандерленд" – "Арсенал" – 1:4 (0:1)

Голы: Санчес, 19 (0:1). Дефо, 65 – с пенальти (1:1). Жиру, 71 (1:2). Жиру, 76 (1:3). Санчес, 78 (1:4).

"Сандерленд": Пикфорд, О`Ши (Джилободжи, 42), ван Анхолт, Коне, Джонс, Пинар (Янузай, 70), Родуэлл, Хазри, Ндонг, Дефо, Уотмор (Гуч, 84).

"Арсенал": Чех, Гиббс, Мустафи, Косьельни, Бельерин, Езил, Кокелен (Мэйтланд-Найлс, 89), Окслейд-Чемберлен (Рэмси, 77), Эль-Ненни, Ивоби (Жиру, 69), Санчес.

Предупреждения: Хазри, 30. Ндонг, 33. Пинар, 41. Джилободжи, 48. Чех, 64. Санчес, 66. Гиббс, 80.

Судья: Аткинсон.

29 октября. Сандерленд. Стадион Stadium of Light.