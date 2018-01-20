"Арсенал" разгромил "Кристал Пэлас", гол Ньясса принес "Эвертону" ничью

"Арсенал" разгромил "Кристал Пэлас" в матче 24-го тура чемпионата Англии. Лондонцы занимают шестое место в турнирной таблице.

На седьмую строчку вышел "Лестер", одолевший "Уотфорд".

Еще в одном поединке "Эвертон" и "Вест Бромвич" сыграли вничью. За ливерпульцев забил бывший форвард "Локомотива" Умар Ньясс, за "Вест Бром" 90 минут отыграл экс-форвард "Рубина" и "Зенита" Саломон Рондон.

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24-й тур

"Арсенал" - "Кристал Пэлас" - 4:1 (4:0)

Голы: Монреаль, 6 (1:0). Ивоби, 10 (2:0). Косьельни, 13 (3:0). Ляказетт, 22 (4:0). Миливоевич, 78 (4:1).

"Арсенал": Чех, Монреаль (Мэйтланд-Найлс, 34), Мустафи, Косьельни, Бельерин, Езил (Нелсон, 72), Уилшир, Джака, Эль-Ненни, Ляказетт, Ивоби (Колашинац, 82).

"Кристал Пэлас": Хеннесси, Томкинс, Келли, ван Анхолт, Кабай (Ридевалд, 90), Макартур, Миливоевич, Фосу-Менса, Сако, Бентеке, Заа.

Судья: Кавана.

"Лестер" - "Уотфорд" - 2:0 (1:0)

Голы: Варди, 39 - с пенальти (1:0). Махрез, 90+1 (2:0).

"Стоук Сити" - "Хаддерсфилд" - 2:0 (0:0)

Голы: Аллен, 53 (1:0). Диуф, 69 (2:0).

"Эвертон" - "Вест Бромвич" - 1:1 (0:1)

Голы: Родригес, 7 (0:1). Ньясс, 70 (1:1).

"Вест Хэм" - "Борнмут" - 1:1 (0:0)

Голы: Фрэйзер, 71 (0:1). Эрнандес, 73 (1:1).