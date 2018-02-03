"Арсенал" разгромил "Эвертон": гол Обамеянга, хет-трик Рэмси, три передачи Мхитаряна

В матче 26-го тура чемпионата Англии "Арсенал" дома нанес разгромное поражение "Эвертону" со счетом 5:1. В составе "канониров" хет-трик оформил полузащитник Аарон Рэмси, который стал первым для валлийца в карьере, а также отличились защитник Лоран Косьельни и нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг. Габонец забил в дебютной игре за лондонскую команду.

Добавим, что на свой счет три результативные передачи записал хавбек Генрих Мхитарян.

"Арсенал" занимает шестое место турнирной таблицы английской премьер-лиги, "Эвертон" - десятое.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

26-й тур

"Арсенал" - "Эвертон" - 5:1 (4:0)

Голы: Рэмси, 6 (1:0). Косьельни, 14 (2:0). Рэмси, 19 (3:0). Обамеянг, 37 (4:0). Калверт-Льюин, 64 (4:1). Рэмси, 74 (5:1).

"Арсенал": Чех (Оспина, 70), Бельерин, Мустафи, Косьельни, Монреаль (Колашинац, 46), Джака, Рэмси (Уилшир, 75), Ивоби, Мхитарян, Езил, Обамеянг.

"Эвертон": Пикфорд, Мангала, Кин (Дэйвис, 46), Уильямс, Кенни, Шнейдерлен, Гуйе, Уолкотт (Калверт-Льюин, 61), Боласье, Мартина, Ньясс (Дженк, 78).

Предупреждения: Косьельни, 24. Мустафи, 50.

Судья: Суорбрик.

3 февраля. Лондон. Стадион Emirates Stadium.

Турнирная таблица чемпионата Англии