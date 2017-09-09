"Арсенал" расстанется с главным переговорщиком по трансферам

"Арсенал" в конце месяца расстанется с Диком Лоу, который отвечал за переговоры по трансферам футболистов, сообщает The Telegraph. Он работал в лондонском клубе на протяжении последних восьми лет. Специалист находился в тесном контакте с главным тренером Арсеном Венгером и был одним из ближайших союзников француза в "Арсенале".

Пока неизвестно, будет ли "Арсенал" искать кого-то на место Лоу. Возможно, что исполнительный директор Иван Газидис возьмет на себя часть функций. Кроме того, летом в клубе появился Гусс Фами, который призван вести переговоры по контрактам с игроками команды.