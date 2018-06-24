"Арсенал" проявляет интерес к Бенатиа

Лондонский "Арсенал" интересуется защитником "Ювентуса" Мехди Бенатиа, сообщают итальянские СМИ.

Как информирует La Gazzetta dello Sport, лондонский клуб обращался в "Ювентус" по поводу марокканца. За "канониров" в следующем сезоне будет играть другой экс-игрок "Юве" Штефан Лихтштайнер. Интерес к игроку сборной Марокко также проявляют дортмундская "Боруссия" и "Марсель".

31-летний футболист в прошлом сезоне провел 32 матча за "Ювентус" и забил четыре мяча.