09:19 | Футбол — Англия

"Арсенал" проявляет интерес к Бенатиа


Лондонский "Арсенал" интересуется защитником "Ювентуса" Мехди Бенатиа, сообщают итальянские СМИ.

Как информирует La Gazzetta dello Sport, лондонский клуб обращался в "Ювентус" по поводу марокканца. За "канониров" в следующем сезоне будет играть другой экс-игрок "Юве" Штефан Лихтштайнер. Интерес к игроку сборной Марокко также проявляют дортмундская "Боруссия" и "Марсель".

31-летний футболист в прошлом сезоне провел 32 матча за "Ювентус" и забил четыре мяча.

 

 

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2017-2018/

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