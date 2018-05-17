"Арсенал" проведет переговоры с Анри о возможном назначении его главным тренером

Бывший нападающий "Арсенала" Тьерри Анри может стать главным тренером команды, сообщают британские СМИ.

По данным Sky Sports, руководство "канониров" проведет переговоры с французом на следующей неделе. Он является кандидатом на замену Арсену Венгеру, который покинул клуб по окончании сезона.

При этом основным кандидатом на пост считается другой бывший игрок команды - испанец Микель Артета. Он в качестве помощника Хосепа Гвардьолы в завершившемся сезоне выиграл чемпионат Англии с "Манчестер Сити". Клуб хочет определиться с новым тренером до ЧМ-2018.