23:58 17 мая | Футбол — Англия

"Арсенал" проведет переговоры с Анри о возможном назначении его главным тренером


Бывший нападающий "Арсенала" Тьерри Анри может стать главным тренером команды, сообщают британские СМИ.

По данным Sky Sports, руководство "канониров" проведет переговоры с французом на следующей неделе. Он является кандидатом на замену Арсену Венгеру, который покинул клуб по окончании сезона.

При этом основным кандидатом на пост считается другой бывший игрок команды - испанец Микель Артета. Он в качестве помощника Хосепа Гвардьолы в завершившемся сезоне выиграл чемпионат Англии с "Манчестер Сити". Клуб хочет определиться с новым тренером до ЧМ-2018.

 

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2017-2018/

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