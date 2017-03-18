17:27 | ФУТБОЛ — Англия

"Арсенал" проиграл "Вест Бромвичу"

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"Арсенал" в гостевом матче 29-го тура чемпионата Англии уступил "Вест Бромвичу" - 1:3. В составе хозяев дублем отметился защитник Крейг Доусон.

Подопечные Арсена Венгера по-прежнему занимают в турнирной таблице пятое место, "Вест Бромвич" идет восьмым.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

29-й тур

"Вест Бромвич" - "Арсенал" - 3:1 (1:1)

Голы: Доусон, 12 (1:0). Санчес, 15 (1:1). Робсон-Кану, 55 (2:1). Доусон, 75 (3:1).

"Вест Бромвич": Фостер, Эванс, Маколи, Ньом, Доусон, Флетчер, Брант (Якоб, 72), Ливермор, Шадли (Филд, 90), Рондон (Робсон-Кану, 54), Макклин.

"Арсенал": Чех (Оспина, 38), Монреаль, Мустафи, Косьельни, Бельерин, Рэмси, Джака, Окслейд-Чемберлен, Уолкотт (Жиру, 65), Санчес (Ивоби, 78), Уэлбек.

Предупреждение: Макклин, 42.

Судья: Суорбрик.

18 марта. Вест Бромвич. The Hawthorns.

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/england/premier/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Ботаникум

Очередной "физкульт-прЮвет" Усман-бабаю, главному "любителю" "венгерцев"!!! Да и зачем Алишерке "ТРОФЕИ", то ли дело - БАБКИ в "тумбочке"!

18:26

maxscorp78

пора удирать...пора брат пора))

17:57

shpasic

Венгеришку снова в космос отправили))

17:32

tryam

Старик не подаст в отставку пока не вышвырнут фанаты с базы...)))

17:30

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