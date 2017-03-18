"Арсенал" проиграл "Вест Бромвичу"

"Арсенал" в гостевом матче 29-го тура чемпионата Англии уступил "Вест Бромвичу" - 1:3. В составе хозяев дублем отметился защитник Крейг Доусон.
Подопечные Арсена Венгера по-прежнему занимают в турнирной таблице пятое место, "Вест Бромвич" идет восьмым.
Чемпионат Англии
Премьер-лига
29-й тур
"Вест Бромвич" - "Арсенал" - 3:1 (1:1)
Голы: Доусон, 12 (1:0). Санчес, 15 (1:1). Робсон-Кану, 55 (2:1). Доусон, 75 (3:1).
"Вест Бромвич": Фостер, Эванс, Маколи, Ньом, Доусон, Флетчер, Брант (Якоб, 72), Ливермор, Шадли (Филд, 90), Рондон (Робсон-Кану, 54), Макклин.
"Арсенал": Чех (Оспина, 38), Монреаль, Мустафи, Косьельни, Бельерин, Рэмси, Джака, Окслейд-Чемберлен, Уолкотт (Жиру, 65), Санчес (Ивоби, 78), Уэлбек.
Предупреждение: Макклин, 42.
Судья: Суорбрик.
18 марта. Вест Бромвич. The Hawthorns.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/england/premier/2016-2017/
Ботаникум
Очередной "физкульт-прЮвет" Усман-бабаю, главному "любителю" "венгерцев"!!! Да и зачем Алишерке "ТРОФЕИ", то ли дело - БАБКИ в "тумбочке"!
18:26
maxscorp78
пора удирать...пора брат пора))
17:57
shpasic
Венгеришку снова в космос отправили))
17:32
tryam
Старик не подаст в отставку пока не вышвырнут фанаты с базы...)))
17:30