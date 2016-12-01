"Арсенал" проиграл "Саутгемптону" в Кубке лиги

В матче 1/4 финала Кубка лиги "Саутгемптон" на выезде обыграл "Арсенал" – 2:0. По голу забили Йорди Класи и Райан Бертранд. Соперник "святых" по полуфиналу определится позднее в результате жеребьевки.
Кубок лиги
1/4 финала
"Арсенал" – "Саутгемптон" – 0:2 (0:2)
Голы: Класи, 13 (0:1). Бертранд, 38 (0:2).
"Арсенал": Мартинес, Гиббс, Дженкинсон (Мэйтланд-Найлс, 64), Габриэл Паулиста, Холдинг, Рэмси, Кокелен, Эль-Ненни (Джака, 43), Ивоби, Рейне-Аделаида (Окслейд-Чемберлен, 62), Лукас.
"Саутгемптон": Форстер, Бертранд, ван Дейк, Йосида, Мартина, Дэйвис, Класи, Рид (Хейбьерг, 65), Буфаль (Симс, 66), Лонг, Маккуин.
Предупреждения: Эль-Ненни, 29. Ивоби, 33. Йосида, 34. Лукас, 80.
Судья: Френд.
30 ноября. Лондон. Стадион "Эмирейтс".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/england/leaguecup/2016-2017/playoff/
shpasic
Венгеришка!!!!
01:02