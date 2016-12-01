"Арсенал" проиграл "Саутгемптону" в Кубке лиги

В матче 1/4 финала Кубка лиги "Саутгемптон" на выезде обыграл "Арсенал" – 2:0. По голу забили Йорди Класи и Райан Бертранд. Соперник "святых" по полуфиналу определится позднее в результате жеребьевки.

Кубок лиги

1/4 финала

"Арсенал" – "Саутгемптон" – 0:2 (0:2)

Голы: Класи, 13 (0:1). Бертранд, 38 (0:2).

"Арсенал": Мартинес, Гиббс, Дженкинсон (Мэйтланд-Найлс, 64), Габриэл Паулиста, Холдинг, Рэмси, Кокелен, Эль-Ненни (Джака, 43), Ивоби, Рейне-Аделаида (Окслейд-Чемберлен, 62), Лукас.

"Саутгемптон": Форстер, Бертранд, ван Дейк, Йосида, Мартина, Дэйвис, Класи, Рид (Хейбьерг, 65), Буфаль (Симс, 66), Лонг, Маккуин.

Предупреждения: Эль-Ненни, 29. Ивоби, 33. Йосида, 34. Лукас, 80.

Судья: Френд.

30 ноября. Лондон. Стадион "Эмирейтс".