"Арсенал" проиграл "Эвертону"

"Эвертон" в матче 16-го тура чемпионата Англии обыграл "Арсенал" со счетом 2:1. Победный мяч забил защитник Эшли Уильямс. Также голы забили Алексис Санчес и Шеймус Коулман.

"Канониры" пока сохраняют второе место в турнирной таблице, однако "Ливерпуль" в случае победы над "Мидлсбро" сраняется с ними по очкам. "Эвертон" занимает 10-е место.

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16-й тур

"Эвертон" - "Арсенал" - 2:1 (1:1)

Голы: Санчес, 20 (0:1). Коулман, 44 (1:1). Уильямс, 86 (2:1).

"Эвертон": Стекеленбург, Коулман, Уильямс, Ягелка, Бэйнс, Леннон (Миральяс, 68), Маккарти (Мори, 90), Гуйе, Баркли, Валенсия (Калверт-Льюин, 79), Лукаку.

"Арсенал": Чех, Бельерин, Косьельни, Габриэл Паулиста, Монреаль, Уолкотт (Жиру, 71), Джака, Кокелен (Лукас, 88), Езил, Окслейд-Чемберлен (Ивоби, 71), Санчес.

Предупреждения: Ягелка, 18. Маккарти, 42. Косьельни, 84.

Удаление: Ягелка (Эвертон), 90+3.

Судья: Клаттенбург.

13 декабря. Ливерпуль. Стадион "Goodison Park".