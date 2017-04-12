"Арсенал" продлит контракт с Венгером, даже если клуб не попадет в Лигу чемпионов

Руководство "Арсенала" намерено продлить контракт с главным тренером команды Арсеном Венгером, несмотря на неудовлетворительные результаты. Как сообщает The Sun, "канониры" уже подготовили соглашение со специалистом на два года. За это время он также должен найти себе преемника.

По данным источника, контракт будет продлен даже в том случае, если "Арсенал" не попадет в Лигу чемпионов по итогам сезона. Продление договора с Венгером может вызвать новую волну недовольства фанатов "канониров".