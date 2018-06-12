"Арсенал" продлил контракт с полузащитником Мэйтланд-Найлсом

"Арсенал" объявил о продлении контракта с хавбеком Эйнсли Мэйтланд-Найлсом, информирует официальный сайт лондонского клуба. Новое соглашение рассчитано на длительный срок. 20-летний англичанин будет выступать под 15-м номером.

- Новый сезон, новый контракт, новый номер, - сообщается в Твиттере "Арсенала".

В минувшем сезоне Мэйтланд-Найлс провел 28 игр в составе "Арсенала".