17:01 | ФУТБОЛ — Англия

"Арсенал" продлил контракт с Бельерином

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Защитник "Арсенала" Эктор Бельерин подписал новый контракт с лондонским клубом, сообщает Daily Mail. По новому соглашению, которое рассчитано до 2023 года, 21-летний испанец будет получать более 100 тысяч фунтов стерлингов в неделю. По информации источника, официально о новом контракте будет объявлено перед игрой 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "ПСЖ".

В нынешнем розыгрыше чемпионата Англии Бельерин провел 11 матчей и отметился одной результативной передачей. Также на его счету три игры в Лиге чемпионов.

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