"Арсенал" продлил контракт с Бельерином

Защитник "Арсенала" Эктор Бельерин подписал новый контракт с лондонским клубом, сообщает Daily Mail. По новому соглашению, которое рассчитано до 2023 года, 21-летний испанец будет получать более 100 тысяч фунтов стерлингов в неделю. По информации источника, официально о новом контракте будет объявлено перед игрой 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "ПСЖ".

В нынешнем розыгрыше чемпионата Англии Бельерин провел 11 матчей и отметился одной результативной передачей. Также на его счету три игры в Лиге чемпионов.