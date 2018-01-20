"Арсенал" предложил за Обамеянга 44,1 миллиона фунтов

"Арсенал" сделал первое предложение "Боруссии" по нападающему Пьеру-Эмерику Обамеянгу, сообщает Kicker. "Канониры" оценили 28-летнего габонца в 44,1 миллиона фунтов стерлингов.

При этом отмечается, что руководство "шмелей" планирует выручить за форварда не менее 60 миллионов. Что примечательно, футболист уже несколько дней не тренируется с основной командой, а последний официальную встречу провел 20 декабря.

В этом сезоне Обамеянг отыграл за "Боруссию" 23 матча во всех турнирах, в которых забил 21 гол и отдал три результативные передачи.