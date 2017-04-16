"Арсенал" предложил Бензема зарплату в 300 000 фунтов в месяц

Лондонский "Арсенал" предложил нападающему "Реала" Кариму Бензема зарплату в 300 000 фунтов в месяц. Ранее главный тренер "канониров" Арсен Венгер не поддержал решение руководства команды предложить новый контракт Алексису Санчесу с такой же зарплатой.

По данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость Бензема составляет 60 миллионов евро. Текущий контракт Бензема с "Реалом" заканчивается в 2019 году, а зарплата его составляет 150 000 фунтов.