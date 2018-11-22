"Арсенал" повесил фото Аршавина на стену почета

"Арсенал" повесил фото российского нападающего Андрея Аршавина на стену почета около стадиона "Эмирейтс". На снимке 37-летний форвард празднует покер в ворота "Ливерпуля" в 2009 году.

"Арсенал" обновил постер с изображениями легенд клуба с самыми известными празднованиями голов. Рядом с Аршавиным можно увидеть Тьерри Анри, Патрик Виейра, Робер Пирес, Деннис Бергкамп, Аарон Рэмси и другие.

Аршавин выступал за "Арсенал" с 2009 по 2013 год. Провел 144 матча за клуб и забил 31 гол.

Ранее 37-летний футболист сыграл в прощальном матче за "Кайрат".