"Арсенал" повесил фото Аршавина на стену почета

"Арсенал" повесил фото российского нападающего Андрея Аршавина на стену почета около стадиона "Эмирейтс". На снимке 37-летний форвард празднует покер в ворота "Ливерпуля" в 2009 году.
"Арсенал" обновил постер с изображениями легенд клуба с самыми известными празднованиями голов. Рядом с Аршавиным можно увидеть Тьерри Анри, Патрик Виейра, Робер Пирес, Деннис Бергкамп, Аарон Рэмси и другие.
Аршавин выступал за "Арсенал" с 2009 по 2013 год. Провел 144 матча за клуб и забил 31 гол.
Ранее 37-летний футболист сыграл в прощальном матче за "Кайрат".
Appears Rambo has been covered up for the time being... pic.twitter.com/t7CSYVrPLU– Rob Hull (@robhull83) 20 ноября 2018 г.
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