"Арсенал" потерял Мэйтланда-Найлса и Дженкинсона на 1,5-2 месяца из-за травм

"Арсенал" на своем официальном сайте сообщил о травмах защитника Карла Дженкинсона и полузащитника Эйнсли Мэйтланда-Найлса.
Сообщается, что оба футболиста получили травмы и пропустят от шести до восьми недель. Кроме того, восстанавливаются после травм Сеад Колашинац и Лоран Косьельни. Их возвращение ожидается, соответственно, в октябре и ноябре. Начо Монреаль и Данни Уэлбек восстановились после травм и вернулись к тренировкам.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2018-2019/