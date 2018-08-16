"Арсенал" потерял Мэйтланда-Найлса и Дженкинсона на 1,5-2 месяца из-за травм

"Арсенал" на своем официальном сайте сообщил о травмах защитника Карла Дженкинсона и полузащитника Эйнсли Мэйтланда-Найлса.

Сообщается, что оба футболиста получили травмы и пропустят от шести до восьми недель. Кроме того, восстанавливаются после травм Сеад Колашинац и Лоран Косьельни. Их возвращение ожидается, соответственно, в октябре и ноябре. Начо Монреаль и Данни Уэлбек восстановились после травм и вернулись к тренировкам.