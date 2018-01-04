"Арсенал" подписал контракт с 20-летним греческим защитником

"Арсенал" на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с защитником Константиносом Мавропаносом. Предыдущим клубом 20-летнего игрока центра обороны был греческий ПАС.

Отметим, что "канониры" не раскрывают финансовые условия сделки, а также срок соглашения с Мавропаносом.

В сезоне-2017/18 защитник принял участие в 14 матчах чемпионата Греции, забив в них 3 мяча и получив 6 желтых карточек.