"Арсенал" подписал контракт с 20-летним греческим защитником

"Арсенал" на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с защитником Константиносом Мавропаносом. Предыдущим клубом 20-летнего игрока центра обороны был греческий ПАС.
Отметим, что "канониры" не раскрывают финансовые условия сделки, а также срок соглашения с Мавропаносом.
В сезоне-2017/18 защитник принял участие в 14 матчах чемпионата Греции, забив в них 3 мяча и получив 6 желтых карточек.
Welcome to Arsenal, Konstantinos 🔴 https://t.co/riLPiqxyX4– Arsenal FC (@Arsenal) 4 января 2018 г.