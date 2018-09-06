"Арсенал" подписал девятилетнего нигерийского вундеркинда

"Арсенал" заключил контракт с девятилетним нигерийским игроком Джейденом Адетибой, сообщает Mirror. Скауты разглядели юное дарование в Южной Африке.
Отмечается, что прежде чем стать игроком лондонского клуба, футболист провел пятинедельные сборы. По словам Адетибы, он всю жизнь болел за "Арсенал", а его любимым игроком является соотечественник Алекс Ивоби.
Фото Адетибы в форме "Арсенала" в Твиттере опубликовал его отец.
The little man joins the big club!! pic.twitter.com/kQC5EaV3zY– John Adetiba (@jbatweeter1) 28 августа 2018 г.