"Арсенал" победил "Вест Бромвич" благодаря дублю Ляказетта

"Арсенал" обыграл "Вест Бромвич" со счетом 2:0 в матче 6-го тура чемпионата Англии. Лондонцы одержали третью победу в сезоне и поднялись на седьмое место в таблице. Гости не могут одержать победу в турнире с 19 августа.

В составе победителей дублем отметился новичок команды Александр Ляказетт. В шести встречах француз забил четыре мяча.

Чемпионат Англии

6-й тур

"Арсенал" – "Вест Бромвич" – 2:0 (1:0)

Голы: Ляказетт, 20 (1:0). Ляказетт, 67 - с пенальти (2:0).

"Арсенал": Чех, Монреаль, Мустафи, Косьельни, Колашинац, Бельерин, Рэмси (Мейтленд-Найлс, 90+3), Джака, Эль-Ненни, Санчес (Езил, 83), Ляказетт (Жиру, 83).

"Вест Бромвич": Фостер, Эванс, Гиббс, Ньом (Филлипс, 74), Доусон, Хегази, Бэрри, Крыховяк, Ливермор (Моррисон, 63), Родригес, Робсон-Кану (Рондон, 64).

Предупреждения: Эванс, 35. Санчес, 44. Доусон, 49. Крыховяк, 56. Ньом, 67.

Судья: Мэдли.

25 сентября. Лондон. Стадион Emirates Stadium.