"Арсенал" победил "Уотфорд"

"Арсенал" в гостевом матче 3-го тура чемпионата Англии одержал победу над "Уотфордом" - 3:1. Подопечные Арсена Венгера набрали четыре очка, одержав первую победу в сезоне. В другой встрече "Саутгемптон" и "Сандерленд" победителя не выявили - 1:1.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

3-й тур

"Саутгемптон" - "Сандерленд" - 1:1 (0:0)

Голы: Дефо, 80 - с пенальти (0:1). Родригес, 85 (1:1).

"Саутгемптон": Форстер, Седрик Суариш, ван Дейк, Жозе Фонти, Таргетт, Дэйвис, Тадич (Лонг, 67), Ромеу, Редмонд, Хейбьерг (Уорд-Проуз, 82), Остин (Родригес, 74).

"Сандерленд": Пикфорд, ван Анхолт, Коне, Манкильо, Джилободжи, Пинар (Ленс, 67), Родуэлл, Янузай, Гуч (Лав, 76), Дефо, Борини (Уотмор, 64).

Предупреждения: Редмонд, 29. Дэйвис, 47. Пинар, 65.

Судья: Мэйсон.

27 августа. Саутгемптон. St Mary's Stadium.

"Уотфорд" - "Арсенал" - 1:3 (0:3)

Голы: Касорла, 9 - с пенальти (0:1). Санчес, 40 (0:2). Езил, 45+1 (0:3). Перейра, 57 (1:3).

"Уотфорд": Гомес, Кабуль, Предль, Кабаселе (Янмат, 52), Холевас, Бехрами, Капуэ, Гедиура (Перейра, 46), Амрабат (Саксесс, 77), Игало, Дини.

"Арсенал": Чех, Монреаль (Гиббс, 74), Косьельни, Бельерин, Холдинг, Касорла, Езил (Уилшир, 70), Джака, Окслейд-Чемберлен (Эль-Ненни, 70), Уолкотт, Санчес.

Предупреждения: Предль, 17. Игало, 45+2. Дини, 60. Амрабат, 77. Бехрами, 83. Холевас, 90. Уилшир, 90+2.

Судья: Френд.

27 августа. Уотфорд. Стадион Vicarage Road.