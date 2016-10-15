"Арсенал" победил "Суонси", "Тоттенхэм" сыграл вничью с "Вест Бромвичем"

"Арсенал" в домашнем матче 8-го тура чемпионата Англии победил "Суонси" – 3:2. Дублем в составе хозяев отметился Тео Уолкотт. Благодаря этому успеху подопечные Арсена Венгера поднялись на второе место и отстают от лидирующего "Манчестер Сити" лишь по разности забитых и пропущенных мячей.

В параллельной встрече "Тоттенхэм" в гостях сыграл вничью с "Вест Бромвичем" и опустился на третью строчку в таблице.

Еще в одном поединке "Борнмут" разгромил "Халл Сити" – 6:1.

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Премьер-лига

8-й тур

"Арсенал" - "Суонси" - 3:2 (2:1)

Голы: Уолкотт, 26 (1:0). Уолкотт, 33 (2:0). Сигурдссон, 38 (2:1). Езил, 57 (3:1). Борха Бастон, 66 (3:2).

Удаление: Джака (Арсенал), 70.

Судья: Мосс.

15 октября. Лондон. Стадион "Emirates Stadium".

"Борнмут" - "Халл Сити" - 6:1 (3:1)

Голы: Дэниэлс, 5 (1:0). Мэйсон, 34 (1:1). Кук, 41 (2:1). Станислас, 45 - с пенальти (3:1). Станислас, 65 (4:1). Уилсон, 83 (5:1). Гослинг, 88 (6:1).

Судья: Мэйсон.

15 октября. Борнмут. Vitality Stadium.

"Вест Бромвич Альбион" - "Тоттенхэм Хотспур" - 1:1 (0:0)

Голы: Шадли, 82 (1:0). Алли, 89 (1:1).

Судья: Френд.

15 октября. Вест Бромвич. Стадион The Hawthorns.