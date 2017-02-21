"Арсенал" победил "Саттон Юнайтед" и вышел в 1/4 финала Кубка Англии

"Арсенал" в гостевом матче 1/8 финала Кубка Англии обыграл "Саттон Юнайтед" – 2:0. Голами отметились Лукас Перес и Тео Уолкотт, забивший свой 100-й гол за лондонский клуб. Отметим, что во время этой встречи запасной вратарь хозяев Уэйн Шоу решил подкрепиться и съел пирог.

В 1/4 финала "Арсенал" сыграет с "Линкольн Сити".

Кубок Англии

1/8 финала

"Саттон Юнайтед" - "Арсенал" - 0:2 (0:1)

Голы: Лукас, 26 (0:1). Уолкотт, 55 (0:2).

"Арсенал": Оспина, Монреаль, Мустафи, Габриэл Паулиста, Холдинг, Джака, Эль-Ненни (Окслейд-Чемберлен, 46), Ивоби (Мэйтланд-Найлс, 74), Рейне-Аделаида (Санчес, 74), Уолкотт, Лукас.

Предупреждения: Джака, 24. Рейне-Аделаида, 40.

Судья: Оливер.

20 февраля. Саттон. Gander Green Lane.