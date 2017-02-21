"Арсенал" победил "Саттон Юнайтед" и вышел в 1/4 финала Кубка Англии

"Арсенал" в гостевом матче 1/8 финала Кубка Англии обыграл "Саттон Юнайтед" – 2:0. Голами отметились Лукас Перес и Тео Уолкотт, забивший свой 100-й гол за лондонский клуб. Отметим, что во время этой встречи запасной вратарь хозяев Уэйн Шоу решил подкрепиться и съел пирог.
В 1/4 финала "Арсенал" сыграет с "Линкольн Сити".
Кубок Англии
1/8 финала
"Саттон Юнайтед" - "Арсенал" - 0:2 (0:1)
Голы: Лукас, 26 (0:1). Уолкотт, 55 (0:2).
"Арсенал": Оспина, Монреаль, Мустафи, Габриэл Паулиста, Холдинг, Джака, Эль-Ненни (Окслейд-Чемберлен, 46), Ивоби (Мэйтланд-Найлс, 74), Рейне-Аделаида (Санчес, 74), Уолкотт, Лукас.
Предупреждения: Джака, 24. Рейне-Аделаида, 40.
Судья: Оливер.
20 февраля. Саттон. Gander Green Lane.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/england/cup/2016-2017/playoff/