"Арсенал" победил "Манчестер Сити" в полуфинале Кубка Англии

"Арсенал" в полуфинале Кубка Англии в дополнительное время обыграл "Манчестер Сити". Счет в игре открыл Серхио Агуэро, "канониры" ответили голом Начо Монреаля. Победу команде Арсена Венгера принес Алексис Санчес. Отметим, что "Ман Сити" впервые в истории турнира сделал четыре замены.

В финале 27 мая в Лондоне "Арсенал" сыграет против "Челси".

Кубок Англии

Полуфинал

"Арсенал" – "Манчестер Сити" – 2:1 д.в. (0:0, 1:1, 1:0)

Голы: Агуэро, 62 (0:1). Монреаль, 71 (1:1). Санчес, 101 (2:1).

"Арсенал": Чех, Габриэл Паулиста, Косьельни, Холдинг, Окслейд-Чемберлен (Бельерин, 105+1), Рэмси, Джака, Монреаль, Езил (Кокелен, 119), Жиру (Уэлбек, 83), Санчес.

"Манчестер Сити": Браво, Хесус Навас, Компани, Отаменди, Клиши, Де Брейне, Туре, Фернандинью (Фернанду Режес, 99), Сильва (Стерлинг, 23. Ихеаначо, 105), Сане, Агуэро (Делф, 99).

Предупреждения: Санчес, 25. Фернандинью, 69. Де Брейне, 89. Сане, 102. Делф, 105. Джака, 105. Отаменди, 115.

Судья: Поусон.

23 апреля. Лондон. Стадион "Уэмбли".

Трансляция матча "Арсенал" – "Манчестер Сити"