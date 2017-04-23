"Арсенал" победил "Манчестер Сити" в полуфинале Кубка Англии

"Арсенал" в полуфинале Кубка Англии в дополнительное время обыграл "Манчестер Сити". Счет в игре открыл Серхио Агуэро, "канониры" ответили голом Начо Монреаля. Победу команде Арсена Венгера принес Алексис Санчес. Отметим, что "Ман Сити" впервые в истории турнира сделал четыре замены.
В финале 27 мая в Лондоне "Арсенал" сыграет против "Челси".
Кубок Англии
Полуфинал
"Арсенал" – "Манчестер Сити" – 2:1 д.в. (0:0, 1:1, 1:0)
Голы: Агуэро, 62 (0:1). Монреаль, 71 (1:1). Санчес, 101 (2:1).
"Арсенал": Чех, Габриэл Паулиста, Косьельни, Холдинг, Окслейд-Чемберлен (Бельерин, 105+1), Рэмси, Джака, Монреаль, Езил (Кокелен, 119), Жиру (Уэлбек, 83), Санчес.
"Манчестер Сити": Браво, Хесус Навас, Компани, Отаменди, Клиши, Де Брейне, Туре, Фернандинью (Фернанду Режес, 99), Сильва (Стерлинг, 23. Ихеаначо, 105), Сане, Агуэро (Делф, 99).
Предупреждения: Санчес, 25. Фернандинью, 69. Де Брейне, 89. Сане, 102. Делф, 105. Джака, 105. Отаменди, 115.
Судья: Поусон.
23 апреля. Лондон. Стадион "Уэмбли".
Трансляция матча "Арсенал" – "Манчестер Сити"
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/england/cup/2016-2017/playoff/
Pablo_75
Матч в итоге получился равным. В основное время опаснее был Сити, в дополнительное контратаки Арсенала были отменно организованы, удивительно даже, что третий не забили. Оба полуфинала зрелищные и классные.
19:38