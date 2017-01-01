"Арсенал" победил "Кристал Пэлас"

"Арсенал" в домашнем матче 19-го тура чемпионата Англии обыграл "Кристал Пэлас" – 2:0. Голами в составе победителей отметились Оливье Жиру, забивший мяч "ударом скорпиона" и Алекс Ивоби.

Подопечные Арсена Венгера благодаря этому успеху набрали 40 очков и поднялись на третье место в турнирной таблице.

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19-й тур

"Арсенал" – "Кристал Пэлас" – 2:0 (1:0)

Голы: Жиру, 17 (1:0). Ивоби, 56 (2:0).

"Арсенал": Чех, Монреаль, Косьельни, Габриэл Паулиста, Бельерин, Джака, Эль-Ненни (Рэмси, 72), Ивоби (Окслейд-Чемберлен, 77), Санчес, Жиру, Лукас (Кокелен, 72).

"Кристал Пэлас": Хеннесси, Томкинс, Келли, Данн, Уорд, Кабай (Матч, 65), Фламини, Таунсенд (Ли Чхон Ен, 71), Заа, Панчеон, Бентеке (Кэмпбелл, 77).

Предупреждения: Монреаль, 83. Томкинс, 90.

Судья: Марринер.

1 января. Лондон. Emirates Stadium.