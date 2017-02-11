"Арсенал" победил "Халл Сити"

"Арсенал" в домашнем матче 25-го тура чемпионата Англии победил "Халл Сити" – 2:0. Дублем в составе хозяев отметился нападающий Алексис Санчес. Этот успех позволил подопечным Арсена Венгера набрать 50 очков и подняться на третье место в турнирной таблице. "Халл" по-прежнему имеет в своем активе 20 очков и занимает в таблице 18-ю строчку.
Чемпионат Англии
Премьер-лига
25-й тур
"Арсенал" - "Халл Сити" - 2:0 (1:0)
Голы: Санчес, 34 (1:0). Санчес, 90+3 - с пенальти (2:0).
"Арсенал": Чех, Гиббс, Мустафи, Косьельни, Бельерин, Езил, Кокелен, Окслейд-Чемберлен (Уэлбек, 82), Ивоби (Лукас, 82), Уолкотт (Эль-Ненни, 69), Санчес.
"Халл Сити": Якупович, Раноккиа, Элабделлауи (Аль-Мухаммади, 66), Робертсон, Магуайр, Хаддлстоун (Диоманде, 78), Н`Диай, Маркович, Клукас, Грощицки (Эвандру, 60), Ньясс.
Предупреждения: Уолкотт, 53. Гиббс, 55. Раноккиа, 70. Санчес, 76.
Удаление: Клукас (Халл Сити), 90+1.
Судья: Клаттенбург.
11 февраля. Лондон. Emirates Stadium.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/england/premier/2016-2017/