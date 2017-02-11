"Арсенал" победил "Халл Сити"

"Арсенал" в домашнем матче 25-го тура чемпионата Англии победил "Халл Сити" – 2:0. Дублем в составе хозяев отметился нападающий Алексис Санчес. Этот успех позволил подопечным Арсена Венгера набрать 50 очков и подняться на третье место в турнирной таблице. "Халл" по-прежнему имеет в своем активе 20 очков и занимает в таблице 18-ю строчку.

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25-й тур

"Арсенал" - "Халл Сити" - 2:0 (1:0)

Голы: Санчес, 34 (1:0). Санчес, 90+3 - с пенальти (2:0).

"Арсенал": Чех, Гиббс, Мустафи, Косьельни, Бельерин, Езил, Кокелен, Окслейд-Чемберлен (Уэлбек, 82), Ивоби (Лукас, 82), Уолкотт (Эль-Ненни, 69), Санчес.

"Халл Сити": Якупович, Раноккиа, Элабделлауи (Аль-Мухаммади, 66), Робертсон, Магуайр, Хаддлстоун (Диоманде, 78), Н`Диай, Маркович, Клукас, Грощицки (Эвандру, 60), Ньясс.

Предупреждения: Уолкотт, 53. Гиббс, 55. Раноккиа, 70. Санчес, 76.

Удаление: Клукас (Халл Сити), 90+1.

Судья: Клаттенбург.

11 февраля. Лондон. Emirates Stadium.