"Арсенал" победил "Бернли" благодаря пенальти в добавленное время

"Арсенал" обыграл "Бернли" в матче 13-го тура чемпионата Англии - 1:0. Единственный мяч лондонцы провели уже в добавленное время ко второму тайму.

"Арсенал" вышел на четвертое место в турнирной таблице, обойдя "Тоттенхэм" и "Ливерпуль".

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Премьер-лига

13-й тур

"Бернли" - "Арсенал" - 0:1 (0:0)

Гол: Санчес, 90+2 - с пенальти.

"Бернли": Поуп, Ми, Уорд, Лоутон, Тарковски, Дефур (Вуд, 78), Корк, Брэйди, Хендрик, Гвюдмундссон, Барнс.

"Арсенал": Чех, Монреаль, Мустафи, Косьельни, Колашинац, Бельерин, Рэмси, Джака, Санчес, Ляказетт (Уэлбек, 79), Ивоби (Уилшир, 67).

Предупреждения: Дефур, 15. Брэйди, 25.

Судья: Мэйсон.