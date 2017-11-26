"Арсенал" победил "Бернли" благодаря пенальти в добавленное время

"Арсенал" обыграл "Бернли" в матче 13-го тура чемпионата Англии - 1:0. Единственный мяч лондонцы провели уже в добавленное время ко второму тайму.
"Арсенал" вышел на четвертое место в турнирной таблице, обойдя "Тоттенхэм" и "Ливерпуль".
Чемпионат Англии
Премьер-лига
13-й тур
"Бернли" - "Арсенал" - 0:1 (0:0)
Гол: Санчес, 90+2 - с пенальти.
"Бернли": Поуп, Ми, Уорд, Лоутон, Тарковски, Дефур (Вуд, 78), Корк, Брэйди, Хендрик, Гвюдмундссон, Барнс.
"Арсенал": Чех, Монреаль, Мустафи, Косьельни, Колашинац, Бельерин, Рэмси, Джака, Санчес, Ляказетт (Уэлбек, 79), Ивоби (Уилшир, 67).
Предупреждения: Дефур, 15. Брэйди, 25.
Судья: Мэйсон.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/england/premier/2017-2018/
shpasic
ГВК одобряет))
19:18