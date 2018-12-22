"Арсенал" победил "Бернли" благодаря дублю Обамеянга

"Арсенал" обыграл "Бернли" в матче 18-го тура чемпионата Англии (3:1). Дублем в составе "канониров" отметился нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг.

"Арсенал" набрал 37 очков и остался на пятом месте в турнирной таблице. "Бернли" с 12 баллами занимает 18 строчку.

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18-й тур

"Арсенал" - "Бернли" - 3:1 (1:0)

Голы: Обамеянг, 14 (1:0). Обамеянг, 48 (2:0). Барнс, 63 (2:1). Ивоби, 90+1 (3:1).

"Арсенал": Лено, Монреаль (Лихтштайнер, 37), Папастатопулос, Колашинац, Езил, Джака, Эль-Нени (Торрейра, 59), Мэйтланд-Найлс, Гендузи, Ляказетт (Ивоби, 78), Обамеянг.

"Бернли": Харт, Бардсли (Лоутон, 83), Ми, Лонг, Тарковски, Тэйлор, Корк, Уэствуд, Хендрик, Вуд (Воукс, 77), Барнс (Выдра, 77).

Предупреждения: Барнс, 36. Папастатопулос, 41. Вуд, 47. Гендузи, 59. Ми, 60. Корк, 60. Уэствуд, 90+1.

Судья: Френд.

22 декабря. Лондон. Стадион "Эмирейтс".

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