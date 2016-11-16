"Арсенал" перед игрой с "Манчестер Юнайтед" вспомнил гол Аршавина в ворота "МЮ"

"Арсенал" перед матчем чемпионата Англии с "Манчестер Юнайтед" вспомнил гол бывшего игрока "канониров" Андрея Аршавина в ворота манкунианцев. На своей странице в Facebook "Арсенал" напомнил болельщикам, что через несколько дней игра с "МЮ", снабдив сообщение видео с голом россиянина, который тот забил в 2009 году.

Напомним, что в "Арсенале" Аршавин играл с 2009 по 2013 год, а сейчас 35-летний футболист выступает за "Кайрат".