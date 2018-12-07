"Арсенал" отреагировал на новость о вечеринке с веселящим газом

"Арсенал" разберется в ситуации с вечеринкой, на которой игроки команды перед началом сезона вдыхали веселящий газ, информирует Sky Sports.

Ранее сообщалось, что 12 футболистов лондонского клуба устроили вечеринку с шампанским, виски, водкой, веселящим газом и 70-ю девушками. Среди них - имена Месута Езила, Александра Ляказетта, Пьера-Эмерика Обамеянга, Сеада Коланишаца и Маттео Гендузи.

- С футболистами будет проведена беседа относительно инцидента, в ходе которой им напомнят об их ответственности и обязанностях как представителей клуба, – приводит Sky Sports заявление пресс-службы "Арсенала".

В настоящее время "Арсенал" идет пятым в турнирной таблице английской премьер-лиги.

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