"Арсенал" одолел "Лестер", команды забили 7 голов

В стартовом матче 1-го тура чемпионата Англии "Арсенал" на своем поле вырвал победу у "Лестера" – 4:3. Дубль оформил форвард "лис" Джейми Варди. Нападающий лондонцев Александр Ляказетт отличился в своей дебютной игре в премьер-лиге.
"Канониры" дважды отыгрывались по ходу встречи. Решающим стал гол Оливье Жиру на 85-й минуте. Француз, как и забивший за две минуты до этого Аарон Рэмси, вышел на замену после перерыва. Экс-форвард ЦСКА Ахмед Муса не вошел даже в заявку "Лестера" на этот матч.
Отметим, что благодаря такой результативности "Арсенал" стал второй командой в истории премьер-лиги, покорившей отметку в 1700 голов.
Чемпионат Англии
Премьер-лига
1-й тур
"Арсенал" – "Лестер" – 4:3 (2:2)
Голы: Ляказетт, 2 (1:0). Окадзаки, 5 (1:1). Варди, 29 (1:2). Уэлбек, 45+2 (2:2). Варди, 56 (2:3). Рэмси, 83 (3:3). Жиру, 85 (4:3).
"Арсенал": Чех, Холдинг (Рэмси, 67), Колашинац, Монреаль, Бельерин, Эль-Ненни (Жиру, 67), Джака, Уэлбек (Уолкотт, 75), Езил, Окслейд-Чемберлен, Ляказетт.
"Лестер": Шмайхель, Симпсон, Морган, Магуайр, Фукс, Махрез, Ндиди, Джеймс (Ихеаначо, 82), Окадзаки (Амарти, 72), Олбрайтон (Грэй, 88), Варди.
Предупреждение: Морган, 90+4.
Судья: Дин.
11 августа. Лондон. Стадион "Эмирейтс".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/england/premier/2017-2018/
Pablo_75
Арсенал конечно усилился, Ляказетт большая умница. Но похоже, что нестабильность никуда не делась, и борьба получится только за третье-четвёртое место. Хотя хотелось бы ошибиться)
00:10
Pablo_75
Арсенал заметно сильнее. Думал, в конце будет похоже на МанСити-Монако 5:3, с сумасшедшими атаками в обе стороны, но нет, Лестер не потянул. В любом случае - просто праздник. Прекрасное начало сезона...
00:08
PitersS
Вот это и есть аура футбола, когда и болельщики, и футболисты понимают, что футбол-игра, заточенная на игру на чужие ворота. Семь голов забьют или два-скучно не будет, потому что все пропитано духом футбола. Валяться и кататься не будут-это не в духе игры, поперек и назад катать не будут, потому что ворота противника впереди, потому что футболисты хотят, чтобы болельщики ходили на стадионы и смотрели футбол по ТВ, который немалые деньги в футбол вкладывает, а с этого и звезды, и трансферы, и лучшая лига. Нам же футбольные шоумены втюхивают серый продукт под постоянные эпитеты-великолепно, восхитительно, замечательно, сэйв. Кокорина до небес вознесли, а Манчини так и сказал-он делает то, что должен, тем более за такие деньги. Аргентинцы, не самые звездные, приехали в Зенит и мы сами почувствовали-на что настоящий футбол может быть похож. Ауру должны создавать болельщики, желающие смотреть красивый футбол, а не фанаты, которые в футболе любят только себя и свои околофутбольные забавы.
00:05
Монте-Кристо(Мститель) .
Это что-то за гранью фантастики. Гениальность и безалаберность Арсенала зашкаливают. Ему бы немного рациональности и прагматизма.
23:47 11 августа
Al Rains
Даааа, вот это матч....какой уж тут спартак-арсенал))) Вот как надо играть (к чему стремиться) в аналогичной по названию лиге...
23:45 11 августа
disss
Интересная игра была!
23:43 11 августа
NF
Венгер верен себе, без свистопляски попросту не умеет. Потому "Арсенал" давно уже не чемпион. Веселье только для болельщиков...
23:41 11 августа