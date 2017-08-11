"Арсенал" одолел "Лестер", команды забили 7 голов

В стартовом матче 1-го тура чемпионата Англии "Арсенал" на своем поле вырвал победу у "Лестера" – 4:3. Дубль оформил форвард "лис" Джейми Варди. Нападающий лондонцев Александр Ляказетт отличился в своей дебютной игре в премьер-лиге.

"Канониры" дважды отыгрывались по ходу встречи. Решающим стал гол Оливье Жиру на 85-й минуте. Француз, как и забивший за две минуты до этого Аарон Рэмси, вышел на замену после перерыва. Экс-форвард ЦСКА Ахмед Муса не вошел даже в заявку "Лестера" на этот матч.

Отметим, что благодаря такой результативности "Арсенал" стал второй командой в истории премьер-лиги, покорившей отметку в 1700 голов.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

1-й тур

"Арсенал" – "Лестер" – 4:3 (2:2)

Голы: Ляказетт, 2 (1:0). Окадзаки, 5 (1:1). Варди, 29 (1:2). Уэлбек, 45+2 (2:2). Варди, 56 (2:3). Рэмси, 83 (3:3). Жиру, 85 (4:3).

"Арсенал": Чех, Холдинг (Рэмси, 67), Колашинац, Монреаль, Бельерин, Эль-Ненни (Жиру, 67), Джака, Уэлбек (Уолкотт, 75), Езил, Окслейд-Чемберлен, Ляказетт.

"Лестер": Шмайхель, Симпсон, Морган, Магуайр, Фукс, Махрез, Ндиди, Джеймс (Ихеаначо, 82), Окадзаки (Амарти, 72), Олбрайтон (Грэй, 88), Варди.

Предупреждение: Морган, 90+4.

Судья: Дин.

11 августа. Лондон. Стадион "Эмирейтс".

Трансляция матча "Арсенал" - "Лестер"