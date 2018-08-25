"Арсенал" одержал первую победу при Эмери, обыграв "Вест Хэм"

"Арсенал" обыграл "Вест Хэм" в матче 3-го тура чемпионата Англии - 3:1. Это первая победа для команды в официальном матче под руководством Унаи Эмери. Бывший главный тренер "Спартака" принял "Арсенал" летом, сменив Арсена Венгера. В стартовых двух турах клуб уступил "Манчестер Сити" (2:3) и "Челси" (0:2).
Чемпионат Англии
Премьер-лига
3-й тур
"Саутгемптон" - "Лестер" - 1:2 (0:0)
Голы: Бертранд, 52 (1:0). Грэй, 56 (1:1). Магуайр, 90+2 (1:2).
"Саутгемптон": Маккарти, Бертранд, Седрик Суариш, Вестергор, Худт, Хейбьерг, Лемина, Лонг (Армстронг, 86), Редмонд, Ингс (Остин, 70), Эль-Юнусси (Ромеу, 79).
"Лестер": Шмайхель, Рикарду Перейра, Морган, Магуайр, Чилвелл, Менди, Амарти, Ндиди, Мэддисон (Геззаль, 79), Ихеаначо (Олбрайтон, 67), Грэй (Окадзаки, 88).
Предупреждения: Хейбьерг, 26. Бертранд, 64. Магуайр, 90+3.
Удаление: Хейбьерг, 77.
Судья: Мосс.
Саутгемптон. Стадион "St Mary's Stadium".
"Арсенал" - "Вест Хэм" - 3:1 (1:1)
Голы: Арнаутович, 25 (0:1). Монреаль, 30 (1:1). Диоп, 70 - в свои ворота (2:1). Уэлбек, 90+2 (3:1).
"Арсенал": Чех, Монреаль, Папастатопулос, Мустафи, Бельерин, Рэмси, Мхитарян, Джака, Гендузи (Торрейра, 56), Обамеянг (Уэлбек, 75), Ивоби (Ляказетт, 46).
"Вест Хэм": Фабяньски, Фредерикс, Масуаку, Бальбуэна, Диоп, Санчес, Уилшир, Арнаутович (Эрнандес, 59), Снодграсс (Ярмоленко, 76), Антонио (Лукас, 63), Фелипе Андерсон.
Предупреждения: Диоп, 41. Фредерикс, 80. Уилшир, 88. Папастатопулос, 90.
Судья: Скотт.
Лондон. Стадион "Эмирейтс".
"Хаддерсфилд" - "Кардифф Сити" - 0:0
"Хаддерсфилд": Хамер (Лессль, 13), Йергенсен, Конголо, Шиндлер, Хадергьонай, Хогг, Муй, Биллинг, ван Ла Парра, Мунье (Депуатр, 80), Диакаби (Мбенза, 68).
"Кардифф Сити": Этеридж, Бамба, Экуэле Манга, Беннетт, Моррисон, Раллс, Камараса (Рид, 75), Артер, Зохоре (Уорд, 59), Мерфи, Мендес-Лейнг (Патерсон, 10).
Предупреждение: Артер, 63.
Удаление: Хогг, 63.
Судья: Оливер.
Хаддерсфилд. Стадион "John Smith's Stadium".
"Борнмут" - "Эвертон" - 2:2 (0:0)
Голы: Уолкотт, 56 (0:1). Кин, 66 (0:2). Кинг, 75 - с пенальти (1:2). Аке, 79 (2:2).
"Борнмут": Бегович, Смит, Аке, Дэниэлс, С.Кук, Гослинг, Сермен (Л.Кук, 76), Брукс (Айб, 65), Кинг (Муссе, 90+12), Фрэйзер, Уилсон.
"Эвертон": Пикфорд, Бэйнс, Коулман, Кин (Зума, 90+6), Холгейт, Сигурдссон, Гей, Дэйвис, Уолкотт (Бернард, 85), Дженк (Калверт-Льюин, 84), Ришарлисон.
Предупреждения: Сигурдссон, 55. Дженк, 70. Гей, 81.
Удаления: Ришарлисон, 41. Смит, 61.
Судья: Проберт.
Борнмут. Стадион "Vitality Stadium (Dean Court)".
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2018-2019/