"Арсенал" обыграл "Уотфорд", "Тоттенхэм" победил "Хаддерсфилд"

"Арсенал" победил "Уотфорд" в матче 7-го тура чемпионата Англии (2:0). "Канониры" вышли на 5-е место в АПЛ, набрав 15 очков.
Чемпионат Англии
Премьер-лига
7-й тур
"Арсенал" - "Уотфорд" - 2:0 (0:0)
Голы: Каткарт, 81 - в свои ворота (1:0). Езил, 83 (2:0).
"Арсенал": Чех (Лено, 45+3), Монреаль, Мустафи, Бельерин, Холдинг, Езил, Рэмси (Ивоби, 63), Джака, Торрейра, Ляказетт, Обамеянг (Уэлбек, 77).
"Уотфорд": Фостер, Каткарт, Кабаселе, Холевас, Наварро (Кико Фемения, 84), Капуэ, Перейра, Дукуре, Хьюз, Дини, Грэй (Саксесс, 72).
Предупреждения: Дини, 31. Торрейра, 45. Мустафи, 62. Дукуре, 79.
Судья: Тэйлор.
29 сентября. Лондон. Стадион "Эмирейтс".
"Тоттенхэм" обыграл "Хаддерсфилд" (2:0). Дубль оформил нападающий "шпор" Харри Кейн.
"Хаддерсфилд" - "Тоттенхэм Хотспур" - 0:2 (0:2)
Голы: Кейн, 25 (0:1). Кейн, 34 - с пенальти (0:2).
"Хаддерсфилд": Лессль, Йергенсен, Леве, Конголо (Хадергьонай, 29), Дурм, Шиндлер (Мбенза, 71), Хогг, Муй, Притчард (Мунье, 85), Биллинг, Депуатр.
"Тоттенхэм Хотспур": Гассанига, Фертонген (Ваньяма, 46), Алдервейрелд, Роуз, Триппьер, Санчес, Дембеле (Уинкс, 46), Дайер, Сон Хын Мин (Сиссоко, 90), Лукас, Кейн.
Предупреждения: Йергенсен, 44. Роуз, 67. Уинкс, 81. Биллинг, 86.
Судья: Поусон.
29 сентября. Хаддерсфилд. Стадион "John Smith's Stadium".
"Эвертон" разгромил "Фулхэм" (3:0). Дублем отметился хавбек Гильфи Сигурдссон.
"Эвертон" - "Фулхэм" - 3:0 (0:0)
Голы: Сигурдссон, 56 (1:0). Дженк, 66 (2:0). Сигурдссон, 89 (3:0).
Нереализованный пенальти: Сигурдссон, 53 (перекладина).
"Эвертон": Пикфорд, Динь, Зума, Кин, Кенни, Сигурдссон (Шнейдерлен, 90+1), Гей, Дэйвис, Уолкотт, Калверт-Льюин (Дженк, 56), Ришарлисон (Бернард, 88).
"Фулхэм": Беттинелли, Одуа, Рим, Фосу-Менса (Кристи, 8), Брайан, Сери (Айите, 84), Замбо, Сессеньон, Шюррле, Митрович, Вьетто (Кэрни, 64).
Предупреждения: Кристи, 29. Одуа, 51. Митрович, 53.
Судья: Ист.
29 сентября. Ливерпуль. Стадион "Goodison Park".