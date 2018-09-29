"Арсенал" обыграл "Уотфорд", "Тоттенхэм" победил "Хаддерсфилд"

"Арсенал" победил "Уотфорд" в матче 7-го тура чемпионата Англии (2:0). "Канониры" вышли на 5-е место в АПЛ, набрав 15 очков.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

7-й тур

"Арсенал" - "Уотфорд" - 2:0 (0:0)

Голы: Каткарт, 81 - в свои ворота (1:0). Езил, 83 (2:0).

"Арсенал": Чех (Лено, 45+3), Монреаль, Мустафи, Бельерин, Холдинг, Езил, Рэмси (Ивоби, 63), Джака, Торрейра, Ляказетт, Обамеянг (Уэлбек, 77).

"Уотфорд": Фостер, Каткарт, Кабаселе, Холевас, Наварро (Кико Фемения, 84), Капуэ, Перейра, Дукуре, Хьюз, Дини, Грэй (Саксесс, 72).

Предупреждения: Дини, 31. Торрейра, 45. Мустафи, 62. Дукуре, 79.

Судья: Тэйлор.

29 сентября. Лондон. Стадион "Эмирейтс".

"Тоттенхэм" обыграл "Хаддерсфилд" (2:0). Дубль оформил нападающий "шпор" Харри Кейн.

"Хаддерсфилд" - "Тоттенхэм Хотспур" - 0:2 (0:2)

Голы: Кейн, 25 (0:1). Кейн, 34 - с пенальти (0:2).

"Хаддерсфилд": Лессль, Йергенсен, Леве, Конголо (Хадергьонай, 29), Дурм, Шиндлер (Мбенза, 71), Хогг, Муй, Притчард (Мунье, 85), Биллинг, Депуатр.

"Тоттенхэм Хотспур": Гассанига, Фертонген (Ваньяма, 46), Алдервейрелд, Роуз, Триппьер, Санчес, Дембеле (Уинкс, 46), Дайер, Сон Хын Мин (Сиссоко, 90), Лукас, Кейн.

Предупреждения: Йергенсен, 44. Роуз, 67. Уинкс, 81. Биллинг, 86.

Судья: Поусон.

29 сентября. Хаддерсфилд. Стадион "John Smith's Stadium".

"Эвертон" разгромил "Фулхэм" (3:0). Дублем отметился хавбек Гильфи Сигурдссон.

"Эвертон" - "Фулхэм" - 3:0 (0:0)

Голы: Сигурдссон, 56 (1:0). Дженк, 66 (2:0). Сигурдссон, 89 (3:0).

Нереализованный пенальти: Сигурдссон, 53 (перекладина).

"Эвертон": Пикфорд, Динь, Зума, Кин, Кенни, Сигурдссон (Шнейдерлен, 90+1), Гей, Дэйвис, Уолкотт, Калверт-Льюин (Дженк, 56), Ришарлисон (Бернард, 88).

"Фулхэм": Беттинелли, Одуа, Рим, Фосу-Менса (Кристи, 8), Брайан, Сери (Айите, 84), Замбо, Сессеньон, Шюррле, Митрович, Вьетто (Кэрни, 64).

Предупреждения: Кристи, 29. Одуа, 51. Митрович, 53.

Судья: Ист.

29 сентября. Ливерпуль. Стадион "Goodison Park".

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