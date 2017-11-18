"Арсенал" обыграл "Тоттенхэм" в дерби

В матче 12-го тура чемпионата Англии "Арсенал" нанес поражение "Тоттенхэму" – 2:0. По голу забили Шкодран Мустафи и Алексис Санчес. Несмотря на осечку, "шпор" пока остаются на третьем месте в таблице, но могут опуститься ниже в случае победы "Челси". Команда Арсена Венгера временно поднялась на пятое место.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

12-й тур

"Арсенал" – "Тоттенхэм" – 2:0 (2:0)

Голы: Мустафи, 36 (1:0). А.Санчес, 41 (2:0).

"Арсенал": Чех, Косьельни, Мустафи, Монреаль, Бельерин, Рэмси, Джака, А.Санчес, Езил (Ивоби, 84), Колашинац, Ляказетт (Кокелен, 73).

"Тоттенхэм": Ллорис, Д.Санчес, Дайер, Фертонген, Триппьер, Эриксен, Дембеле (Уинкс, 62), Сиссоко, Алли (Сон Хын Мин, 75), Дэйвис, Кейн (Льоренте, 75).

Предупреждения: Джака, 32. А.Санчес, 38. Мустафи, 48. Кейн, 50. Монреаль, 73.

Судья: Дин.

18 ноября. Лондон. Стадион "Эмирейтс".